Portekiz'de Genel Grev İlan Edildi

02.06.2026 20:35
Portekiz'de sendikaların çağrısıyla çalışma reformuna karşı genel grev yarın gerçekleşecek.

Portekiz'de azınlık sağ hükümetin, çalışma reformuna karşı işçi sendikalarının çağrısıyla yarın genel greve gidiliyor.

Portekiz İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonunun (CGTP-IN) çağrısıyla son 6 ay içinde ikinci kez genel grev yapılacak.

Hükümet tarafından 2025 yılı ortalarında sunulan ve mayıs ayında Bakanlar Kurulu'nda onaylanıp meclise gönderilen çalışma reformuna karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla yapılacak genel grevin en çok ulaşım, eğitim ve sağlık sektörlerinde etkili olması bekleniyor.

Air Europa hava yolu şirketi Madrid'den Lizbon ve Porto'ya olan tüm uçak seferlerinin genel grev dolayısıyla 3 Haziran'da iptal edildiğini duyurdu.

Grevden dolayı Portekiz bayraklı hava yolu şirketi TAP Portugal'ın da çok sayıda seferini iptal edeceği, ülke genelinde 500 kadar uçuşun iptal veya gecikme gibi önemli sorunlar yaşayacağı ülke basınında yazılıyor.

Grevin metro ve tren seferlerini de durdurması öngörülüyor.

Sendikalar, "pratikte yasak olan taşeronluğu yasallaştırdığı, toplu sözleşme gerektirmeden bireysel çalışma saatlerini genişlettiği, yeniden yapılanma adı altında yapılacak işlemlerde işten çıkarmayı kolaylaştırdığı ve geçici sözleşmeleri daha esnek hale getirdiği" gerekçeleriyle çalışma reformuna karşı çıkıyor.

Başbakan Montenegro: "Büyük çoğunluğun çalışacağına inanıyorum"

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, genel grev çağrısına rağmen Portekiz halkının "büyük çoğunluğunun çalışacağına inandığını" söyledi.

Montenegro basına yaptığı açıklamada, grev hakkına büyük saygı duyduğunu vurgulayarak, "Çalışan Portekizlilerin büyük çoğunluğu yarın çalışacaktır. Genellikle olan şey, bir azınlığın diğerlerinin çalışmasını dikte etmeyi başarmasıdır. Umarım bu olmaz, her iki şey de uzlaştırılabilir. Greve katılmak istemeyenlerin çalışmalarına izin verilmesini umuyorum." dedi.

Çalışma reformunu protesto eden CGTP-IN çağrısıyla ülke 12 yıl aradan sonra ilk kez 11 Aralık 2025 tarihinde genel greve gidilmişti.

Ülkede 18 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin ardından tekrardan iktidara gelen merkez sağ görüşlü Demokratik İttifak, lideri Luis Montenegro'nun başbakanlığında bir kez daha azınlık hükümeti kurmuş ve tepkilere rağmen çalışma reformundaki ısrarını sürdürmüştü.

Kaynak: AA

