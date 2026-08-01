Portekiz\'den Sınır Güvenliği Artışı

LİZBON, 1 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Fas'ın kuzeyindeki İspanyol toprağı Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç dalgasının ardından, İspanya ile Schengen serbest dolaşım kurallarını askıya almayacaklarını, ancak ülkenin güneyindeki deniz ve kara sınırlarındaki kontrolleri güçlendireceklerini söyledi.

Montenegro cuma günü yaptığı açıklamada, "Schengen kurallarını askıya almak için bir neden bulunmuyor. Öte yandan bu olaya en yakın sınır noktalarında, Portekiz'in güneyindeki deniz ve kara sınırlarında güvenlik önlemlerini artırmamız gerekiyor" dedi.

Durumu ciddi olarak nitelendiren ve gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Montenegro, kitlesel histeriye karşı dikkatli olunması ve ölçülü ve gerçekçi kararlar alınması çağrısında bulundu.