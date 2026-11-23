Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel gelişmeleri ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin yollarını ele aldı.

Geo News kanalının Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar, Pakistan ile Portekiz arasındaki "uzun soluklu ve dostane ilişkileri" ele alarak, diplomatik temasların artırılması ve mevcut mekanizmalar aracılığıyla düzenli istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bölgesel gelişmeler üzerinde de görüş alışverişinde bulunan taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde işbirliği konularını ele aldı ve müşterek sorunlar karşısında diyalog, diplomasi ve çok taraflılığın önemine işaret etti.

Görüşmede Dar, eğitim, bilgi teknolojileri, kültür, spor ve yasal göç alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesine işaret ederken Rangel de ülkesinin İslamabad ile güçlü ekonomik ilişki kurmak istediğini belirtti.

Ayrıca Rangel, az gelişmiş ülkelerin AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Artı (GSP Plus) kapsamında Pakistan'a tanınan ve 2027'de dolacak statünün uzatılmasına "tam destek" verdiklerini kaydetti.