Posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı 2026 ilk yarısında 728,31 milyona çıktı - Son Dakika
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Posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı 2026 ilk yarısında 728,31 milyona çıktı

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Posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı 2026 ilk yarısında 728,31 milyona çıktı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2026 ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısının 2025'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artışla 728,31 milyona ulaştığını açıkladı. Gönderilerin yaklaşık yüzde 96'sı kurumsal, yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası oldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728 milyonu aştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, e-ticaretin büyümesiyle birlikte posta kolisi ve kargosu gönderilerindeki artışın sürdüğünü belirterek, "2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona ulaştı" dedi.

Uraloğlu, posta kolisi ve kargosu gönderilerinin ağırlık dağılımına ilişkin de bilgi vererek, "Gönderilerin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki gönderiler oluşturdu. 2 ila 20 kilogram arasındaki gönderilerin payı yüzde 17 olurken 20 kilogramın üzerindeki gönderiler toplamın yalnızca yüzde 1'ini oluşturdu" ifadelerini kullandı.

'HER 100 KARGODAN 96'SI KURUMSAL GÖNDERİ'

E-ticaret platformlarının yoğun kullanımının gönderilerin yapısına da yansıdığını belirten Uraloğlu, "2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 96'sı kurumsal gönderi olarak gerçekleşti. Bireysel gönderilerin payı ise yaklaşık yüzde 4 oldu" açıklamasında bulundu.

Kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirler arasında gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, "Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Gönderilerin yaklaşık yüzde 15'i şehir içinde teslim edilirken yurt dışına gönderilenlerin oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti" dedi.

Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatlarının en fazla gerçekleştirildiği illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olduğunu bildirdi.

'YÜZDE 88'İ İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLDİ'

Teslimat sürelerine ilişkin verileri de değerlendiren Uraloğlu, "Yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 11'i kabul edildiği gün içerisinde teslim edildi. Kabul edildiği gün dahil olmak üzere gönderilerin yaklaşık yüzde 88'i en geç iki gün içerisinde alıcılarına ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

'105,8 MİLYON HABERLEŞME GÖNDERİSİ'

Uraloğlu, kargo ve koli gönderilerinin yanı sıra haberleşme gönderilerine ilişkin verileri de paylaşarak, "2026 yılının ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısı yaklaşık 105,8 milyon olarak gerçekleşti" dedi.

Haberleşme gönderilerinin yüzde 89'unun 20 gram ve altında olduğunu belirten Uraloğlu, 20-50 gram aralığındaki gönderilerin ise toplamın yüzde 6'sını oluşturduğunu bildirdi. Uraloğlu ayrıca, haberleşme gönderilerinde de şehirler arası trafiğin öne çıktığını, 2026 yılının ilk yarısında en fazla haberleşme gönderisi teslimatının sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

'9 BİN 543 POSTA ŞUBESİ VE ACENTESİ HİZMET VERİYOR'

Posta sektörünün ülke genelindeki hizmet ağına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Posta sektöründe 122 bin 804 kişi istihdam edilirken Türkiye genelinde 9 bin 543 posta şubesi ve acentesi hizmet veriyor. Bunların 1706'sı İstanbul'da, 737'si Ankara'da ve 509'u İzmir'de bulunuyor" dedi.

Sektörde yetkilendirilmiş 52 hizmet sağlayıcının bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu hizmet sağlayıcılara 26'sı ulusal, 29'u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verildiğini ifade etti. Uraloğlu, yerel düzeyde en fazla yetki belgesinin İstanbul için verildiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
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