Potala Sarayı\'na Yatırım

LHASA, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan Potala Sarayı'ndaki palmiye yaprağı yazmaları dahil eski el yazmalarının korunması ve değerlendirilmesine yönelik projeye 110 milyon yuanın üzerinde (yaklaşık 16,15 milyon ABD doları) yatırım yaptı.

Xizang Kültürel Miras İdaresi, 2018 yılında başlatılan projenin ilk iki aşamasının tamamlanarak nihai değerlendirmeden geçtiğini, devam eden üçüncü aşamanın ise 2026 yılı sonunda tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Projenin üç aşaması kapsamında 893 palmiye yaprağı yazması ve 10.401 yaprak Tibet kağıt eseri restore edildi. Ayrıca 15.000 palmiye yaprağı yazması kataloglama işlemi tamamlandı ve 36.000'den fazla eski belge dijitalleştirilerek metin tanıma teknolojisiyle işlendi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Potala Sarayı, farklı dillerde kaleme alınmış yaklaşık 40.000 eski kitap ve belgeye ev sahipliği yaparken, en önemli koleksiyonlar arasında yaklaşık 30.000 palmiye yaprağı yazması bulunuyor.