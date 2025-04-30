Poyraz Sonrası Kızıl Yosun Seviyesi Artış Gösterdi

Poyraz sonrası deniz yüzeyi kızıl yosunla kaplandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınasının ardından, Süleymanpaşa Sahili'nde kızıl yosun birikintileri oluştu.

Marmara Denizi'nde 4 gündür poyraz fırtınası etkili oluyor. Fırtınayla birlikte Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da deniz yüzeyinde hareketlenen kızıl yosunlar, sahil boyunca kıyıya sürüklendi. Zaman zaman fırtına sonrası yaşanan bu durum, sahil kesiminde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Kıyıya vuran yosunlar nedeniyle denizin rengi yer yer kahverengiye dönerken, sahilde yer yer geniş alanlara yayılan yosun tabakası gözlendi.