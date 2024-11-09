Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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