Pozantı'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde limon yüklü kamyonet, kamyon, cip ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu belirlenen kamyon sürücüsünü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan sağlanıyor.