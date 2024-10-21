Prabowo Subianto, Endonezya\'nın Yeni Devlet Başkanı Oldu

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CAKARTA, 21 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'da emekli bir general olan Prabowo Subianto, Pazar sabahı parlamento binasında yemin ederek geçtiğimiz on yıl boyunca dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesini yöneten Joko Widodo'nun yerine ülkenin sekizinci devlet başkanı olarak göreve başladı.