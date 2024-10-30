Prag'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Prag'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Prag\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Prag'daki Ulusal Müze'de resepsiyonla kutlandı.

30.10.2024 04:46
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Çekya'nın başkenti Prag'ın en görkemli yapılarından Ulusal Müze'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonla kutlandı.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın ev sahipliğindeki resepsiyona eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, eski Çekya başbakanlarından (Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı) Andrej Babis, Jiri Paroubek, Jan Fisher ve Petr Necas'ın yanı sıra milletvekilleri, büyükelçiler ve kordiplomatik mensupları katıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığı resepsiyonda Prag Philarmoni Orkestrası, İtalyan piyanist Guila Mazzoni ve Türk asıllı Amerikalı elektro keman sanatçısı Giselle Tavillson sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu yaptı.

Resepsiyona şeref konuğu olarak katılan Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, yaptığı konuşmada, geçen hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınayarak, teröre karşı birlik mesajı verdi.

Bakan Yardımcısı Kozak, ikili ilişkilerin ilerletilmesinde, bilhassa ikili ticaret hacminin iki katına çıkarılmasında yoğun çaba harcayan Büyükelçi Egemen Bağış'a teşekkür etti.

Büyükelçi Bağış da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ile Türkiye ve Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümünü başkentin en tarihi mekanlarından Ulusal Müze'de büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bağış, beş yıl önce büyük bir onurla devraldığı Prag Büyükelçiliği görevinin sonuna yaklaştığını belirterek, ikili ticaret hacmini 6,5 milyar dolara çıkarmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

"Veda mesajı"

Görev süresinin sonuna yaklaşan Bağış, Çekya'da yaşayan Türk vatandaşları için elektronik posta yoluyla veda mesajı paylaştı.

Mesajda 2019 ile 2024 arasındaki görev süresi boyunca Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik yoğun mesai harcadığını belirten Bağış, gelinen süreçte bu çabaların meyvelerini aldıklarını ifade etti.

Bağış, göreve başladığında ikili ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu, bu oranın halihazırda 6,5 milyar dolara yükseldiğini kaydederek, bu alandaki çalışmalarından ötürü Çekya Ticaret Odaları Birliğinin en üst nişanı "Altın Merkür Madalyası'nın" şahsına taktim edildiğini anlattı.

Göreve başladığında Çekya'nın 7 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye'ye savunma sanayisi alanında kısıtlamalarda bulunduğunu dile getiren Bağış, bugün gelinen noktada Çek savunma sanayisi şirketlerinin, Türkiye'deki muadil kuruluşları ile stratejik ortaklıklar kurduğuna dikkati çekti.

Bağış, başkentin önemli bölgelerinden Prag 6'da Türk-Çek İşbirliği Parkı'nın yapıldığını, Türkiye-Çekya ilişkilerinde kalıcı bir eser ve bir asırlık dostluğun somut sembolü olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıllık süre zarfında yaptığı çalışmaları anlatan Bağış, ilişkilerde gelinen olumlu seviyenin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prag'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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