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Prag'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı - Son Dakika
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Prag'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde bulunan Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Olayla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Prag\'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
21.12.2023 - 18:55,
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Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Polisin olaya ilişkin açıklamasında, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, silahlı saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Olaya ilişkin ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.

Saldırıda yaralananların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği belirtildi.

Bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin, okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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