Prens Hüseyin'den Prenses Rajwa'ya 32. yaş gününde duygusal mesaj

Ürdün'ün gelecekteki hükümdarı Prens Hüseyin ile eşi Prenses Rajwa'nın evliliği, 2022'deki nişandan bu yana sürekli mercek altında. Çift, 2023 haziranında görkemli bir düğünle evlendi ve 2024'te kızları Prenses İman dünyaya geldi. Rajwa'nın 32. yaş gününde Prens Hüseyin, sosyal medyada 'Seninle geçen her gün bir nimet' mesajıyla bir aile fotoğrafı paylaştı. Kraliçe Rania da gelinine 'Her gün hayatımıza getirdiğin sıcaklık ve sevinç için minnettarız' dedi.

Çift hakkında daha önce 'görücü usulü evlilik' ve 'Hüseyin'in gerçek sevgilisinden ayrılmak zorunda kaldığı' yönünde söylentiler çıkmıştı. Bu söylentilerin temelinde, Rajwa ile Hüseyin'in toplum içinde fazla samimi görüntü vermemesi yatıyordu. Ancak Prens Hüseyin, bir etkinlikte Rajwa ile eski bir okul arkadaşı aracılığıyla tanıştığını açıklayarak iddiaları yalanladı ve 'İnsan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz' dedi.