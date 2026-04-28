Prens Hüseyin'den Prenses Rajwa'ya 32. yaş gününde duygusal mesaj

28.04.2026 14:30
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin, eşi Prenses Rajwa'nın 32. yaş gününü sosyal medyadan yayımladığı aile fotoğrafı ve duygusal sözlerle kutladı. Rajwa hakkında daha önce 'görücü usulü evlilik' söylentileri çıkmış, ancak Prens Hüseyin bu iddiaları yalanlayarak tanışma hikayelerini anlatmıştı.

Ürdün'ün gelecekteki hükümdarı Prens Hüseyin ile eşi Prenses Rajwa'nın evliliği, 2022'deki nişandan bu yana sürekli mercek altında. Çift, 2023 haziranında görkemli bir düğünle evlendi ve 2024'te kızları Prenses İman dünyaya geldi. Rajwa'nın 32. yaş gününde Prens Hüseyin, sosyal medyada 'Seninle geçen her gün bir nimet' mesajıyla bir aile fotoğrafı paylaştı. Kraliçe Rania da gelinine 'Her gün hayatımıza getirdiğin sıcaklık ve sevinç için minnettarız' dedi.

Çift hakkında daha önce 'görücü usulü evlilik' ve 'Hüseyin'in gerçek sevgilisinden ayrılmak zorunda kaldığı' yönünde söylentiler çıkmıştı. Bu söylentilerin temelinde, Rajwa ile Hüseyin'in toplum içinde fazla samimi görüntü vermemesi yatıyordu. Ancak Prens Hüseyin, bir etkinlikte Rajwa ile eski bir okul arkadaşı aracılığıyla tanıştığını açıklayarak iddiaları yalanladı ve 'İnsan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz' dedi.

