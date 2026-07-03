Presbiteryen Kilisesi'nden Soykırım Kararı

Filistin Devlet Başkanlığı Kilise İşleri Yüksek Komitesi, ABD Presbiteryen Kilisesi yönetiminin (PCUSA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın adalet ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi yönünde atılmış ileri bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD Presbiteryen Kilisesi'nin 227. Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kararın, 15 "hayır" oyuna karşı 454 "evet" oyu gibi büyük bir çoğunlukla kabul edildiği bilgisine yer verildi.

Filistinli din adamlarının ve kutsal topraklardaki Presbiteryen Kilisesi'nin, Filistin anlatısını uluslararası kilise platformlarına aktarmadaki rolüne dikkat çekilen açıklamada, bu çabaların söz konusu tarihi kararın şekillenmesine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Komite, kilisenin İsrail işgaliyle bağlantılı ürün ve şirketleri boykot etme kararını da takdirle karşıladı.

Açıklamada, kilisenin, İsrail'in askeri operasyonlarına destek verdikleri gerekçesiyle "Palantir Technologies" ve "GE Aerospace" şirketlerindeki yatırımlarını geri çekme kararının, "sorumlu yatırım" ilkesine yönelik ahlaki bir bağlılığı yansıttığı belirtildi.

Özgürlük, adalet ve işgalin sona erdirilmesi çağrısında bulunan "Kairos Filistin" belgesinin kilise tarafından kabul edilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, bu belgenin uluslararası hukuka ve insan haklarına dayanan Filistinli Hristiyan vizyonunu temsil ettiği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Kilise İşleri Yüksek Komitesi, dünya genelindeki tüm kilise ve dini kurumlara benzer adımlar atma çağrısında bulundu.

Açıklamada, uluslararası hesap verebilirliğin desteklenmesi, İsrail'e silah ihracatının durdurulması ve işgale destek veren şirketlerin sorumlu tutulması gerektiği belirtilerek, bu adımların işgalin sona ermesine ve Filistin halkının meşru haklarına kavuşmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.