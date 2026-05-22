Prevot: NATO Birliği Korunmalı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, NATO müttefiklerinin birliği koruması gerektiğinin altını çizerek, görüş ayrılıklarının sadece İran ve Rusya'ya fayda sağlayacağını belirtti.

Prevot, İsveç'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

İsveç'in NATO üyeliğinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sonuçlarından biri olduğunu söyleyen Prevot, "Bu birliği korumalıyız. Bence NATO müttefikleri arasında herhangi bir görüş ayrılığının uluslararası sahnede ve kamuoyu önünde ortaya çıkmasına izin vermekten kazanacağımız hiçbir şey yok. Bu gösteriden, ellerinde biraz patlamış mısırla, faydalanan yegane kişiler İranlı liderler ya da Başkan (Vladimir) Putin'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, Belçika'nın "yeniden sahneye döndüğünü" belirterek, ülkesinin uzun süre NATO'ya yeterli katkı sağlamadığını ancak artık güvenlik ve savunma yatırımlarını artırdığını dile getirdi.