Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu değerlendirilen kalıntıların karbon-14 testi sonuçlarının geldiğini ve Nuh Tufanı'nın olduğu dönem ile uyumlu çıktığını söyledi.

Atila, yaptığı açıklamada, başkanlığını yürüttüğü kazı çalışmaları kapsamında "Durupınar formasyonu" olarak adlandırdıkları bölgede yaptıkları kazıda karbonlaşmış ahşap parçaları bulduklarını belirtti.

Buradan aldıkları numuneleri karbon-14 testi için TÜBİTAK'ın yanı sıra İsviçre ve ABD'deki laboratuvarlara gönderdiklerini belirten Atila, şunları kaydetti:

"Dün Amerika'daki laboratuvarlardan sonuçlarımız geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı yaklaşık milattan önce 2 bin 300 yıllarında gerçekleşmiş. Bizim karbon tahlillerimiz de tamı tamına milattan önce 2 bin 200 ile 2 bin 400 yılları arasına tarihlendi ve çok büyük bir uyum içinde. Şu anda TÜBİTAK'tan gelecek verileri bekliyoruz."

Prof. Dr. Atila, bütün veriler elde edildiğinde daha detaylı bir araştırma yapacaklarını, şu anda bu iki tarihin birbiriyle uyuşmasının bile çok önemli bir sonuç olduğunu sözlerine ekledi.