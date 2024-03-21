Prof. Dr. Belgin Elipek: Küresel İklim Değişikliği ve Kirlilik Tatlı Su Erişimini Zorlaştırıyor

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, küresel iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, kuraklık ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi etkenlerin sağlıklı tatlı suya erişimi zorlaştırdığını söyledi.
Prof. Dr. Elipek, Dünya Su Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki su kaynaklarının büyük çoğunluğunun tuzlu sulardan oluştuğunu belirterek, tatlı suyun oldukça sınırlı olduğunu söyledi.
Dünyadaki su varlığının yüzde 97'sinin okyanus ve denizlerdeki tuzlu suların oluşturduğunu, geriye kalan yüzde 3'lük tatlı su miktarının ise yüzde 70'inin buzullarda donmuş olarak bulunduğunu beliren Elipek, su kaynaklarının korunmasının sağlıklı suya ulaşmak için büyük önem arz ettiğini vurguladı.
"Maalesef Türkiye su fakiri ülkeler arasında yer alıyor"
Tarımsal sulamalarda, endüstriyel faaliyetler ve kentsel kullanımlarda tatlı su kaynaklarının kirletildiğini anlatan Elipek, "Erişilebilir nitelikteki su zaten çok azken kirlenmeyle daha da azalıyor. Türkiye'de aslında çok fazla göl, gölet, akarsu gibi tatlı su kaynakları olmasına rağmen ülkemiz su fakiri ülkeler arasında yer alıyor maalesef." dedi.
Gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakmanın önemine dikkati çeken Elipek, suyun sürdürülebilirliğini sağlamanın temelinde tasarrufun yanı sıra su kaynaklarını kirletmemenin de bulunduğunu belirtti.
Suyun sürdürülebilirliğinin gelecek nesiller açısından sağlanması gerektiğini ifade eden Elipek, "Kullandığınız su kaynaklarından sizin çocuklarınız veya torunlarınızın da aynı şekilde yararlanmasını istiyorsanız, suyun sürdürebilirliğini sağlamanız gerekiyor. Bu nasıl sağlanır? Özellikle suyu boşa harcamayarak boşa tüketmeyerek bunun farkına vararak sağlanır. Günlük hayatta kullandığımız alışkanlıklarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir insanın fizyolojik aktivitelerini devam ettirmesi için uzmanalar 1,5 litre su tüketmesi gerektiğini söylüyor. Biz her sifonu boşa çektiğimizde iki kişinin kullanabileceği suyu boşa akıtıyoruz. Suyun tasarrufu önemli fakat tasarruftan da önemli konu su kaynaklarını kirletmemektir." diye konuştu.
"Öncelik tasarruf"
Özellikle lavabolardan dökülen atık yağların su kaynaklarını kirlettiğini anlatan Elipek, kirlenen yer üstü ve yer altı su kaynakları için mutlaka önlem alınması gerektiğini söyledi.
Küresel iklim değişikliğinin de su kaynakları üzerinde ciddi etkileri olduğunu söyleyen Elipek, şunları kaydetti:
"Yağış alan yerlerin aşırı derecede yağış alarak sellere sebep olması, kurak olan bölgelerin de daha da sıcak olası sonucu ekosistemlerin dengesi bozuldu. Yer altı su kaynakları da kuraklık edeniyle artık çok daha derinlere indi. Bu tatlı su kaynağının beslenememesi anlamına geliyor. Suya erişmek, sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsak öncelikle suyu kirletmemeliyiz yüzeysel su kaynaklarını korumalıyız ki yer altı sularına eğilmeyelim. Suyu tasarruflu kullanıp yaşam tarzı haline getirerek o şekilde davranmamız suyun sürdürülebilirliğini arttıracaktır. Tatlı su kaynaklarını kirletmeye devam edersek, suyu tasarruflu kullanmazsak bundan sonra maalesef çocuklarınız, torunlarınız o suyu içemeyecek, göremeyecek ve kullanamayacaktır. Sürdürebilirliğin sağlanması için mutlaka tedbirlerin alınması gerekir."
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Belgin Elipek: Küresel İklim Değişikliği ve Kirlilik Tatlı Su Erişimini Zorlaştırıyor - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyitgazi çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile 60 çiftçiye 895 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 8 bin 950 kilo tohum desteği sağlandı.
Aksaray'da Taşpınar Belediyesine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma personeli, çocuklarla bir araya gelerek onlara kumaş boyama etkinliği ve jandarma araçları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Erzak Tespit Köpeği ve Bomba Arama Köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın havadan çekilen dron görüntüleri de bulunuyor.
Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden kar payı vaadiyle altın ve nakit para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüphelilerin ifadelerinde, parayı çeviremediklerini ve müştekilerin baskısı üzerine dükkanı kapattıklarını söyledikleri belirtildi. 104 müşteki ise şikayetçi oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın sonucunda 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Selçuk Belediyesi, kent merkezinde kurduğu ilk iftar sofrasının ardından Ramazan'ın bereketini köylere taşımaya devam ediyor. Her akşam bir köyde düzenlenen iftar programlarına katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.
Eyüpsultan'daki cep otogarında müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen bir hırsız, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'de kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi. Motosikletlerin anahtar teslim töreni Yemen'in Hadramut ve Marib illerinde düzenlendi. Proje ile geliri olmayan insanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?