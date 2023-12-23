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Prof. Dr. Burcu Tokuç: Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bol sıvı tüketimi önemli - Son Dakika
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Prof. Dr. Burcu Tokuç: Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bol sıvı tüketimi önemli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadelede bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Tokuç, grip vakalarının arttığı dönemde kalabalık ortamlardan uzak durulması, el hijyenine dikkat edilmesi ve beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların grip aşısı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Burcu Tokuç: Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bol sıvı tüketimi önemli
23.12.2023 - 11:31,
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadelede bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

Tokuç, AA muhabirine, hava değişimleriyle grip vakalarının arttığını belirtti.

İnsanların gribal enfeksiyona bir kaç kere yakalanabildiğini ifade eden Tokuç, "Hepimiz bu enfeksiyonlara yakalanabiliriz. O yüzden korunmalıyız. Bu dönemde de gerçekten artış gösterdi. Hastanelere başvurularında arttığını görüyoruz. Etrafımızda da gribal enfeksiyon geçiren çok sayıda insan var. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Mecburen kalabalık ortamlarda bulunuyorsak gerekirse buralarda maske takmak koruyucu olabilir. Dışarıdan eve dönünce el hijyenine de dikkat etmeliyiz. El hijyeni çok önemli." dedi.

Tokuç, kalabalık ortamların hastalıkların bulaşma riskini artırabildiği, özellikle kışın kalabalık ortamlarda daha az zaman geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu dönemlerde insanların beslenmesine de dikkat etmesi gerektiğini aktaran Tokuç, "Gripten korunmak için bol bol sıvı tüketin. Ekstra vitaminler kullanmak ve beslenmede günde 3-4 porsiyon sebze ya da meyveye yer vermek gerekiyor. Dinlenmemize de dikkat etmeliyiz. Uykuları düzenli uyumak hastalığa karşı koruyucu olacaktır. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kalp hastaları daha çok dikkat etmeli. Evde küçük çocuğu olanlar yaşlıları olanlar daha dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Tokuç, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların grip aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini vurguladı.

Grip aşısı olanların hastalığı daha hafif atlattığını anlatan Tokuç, şöyle devam etti:

"Aşı kesinlikle koruyucu, hastalığı daha hafif atlatıyorsunuz ya da hastalığa yakalanmıyorsunuz. Hasta olunca eğer çok yüksek ateş öksürük gibi belirtiler yoksa hastaneye de başvurmalarını önermiyorum. Evde istirahatle ve biraz destekleyici tedavi, bol sıvı almakla geçecektir. Çok yüksek ateş olursa öksürük çok fazla olur ve uzun sürerse o zaman bir hekime, hastaneye başvurmaları gerekebilir."

Kaynak: AA
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Sağlık, Güncel, Son Dakika

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