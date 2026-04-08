Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi için Cerrahpaşa'da Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden, uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan ve 2 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi. Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde gerçekleştirilen törene İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, öğretim üyeleri Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı'nın yanı sıra akademisyenler, çalışma arkadaşları, ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı, 'Onun bilgeliği, dersleriyle veyahut oluşturduğu edebi eserleriyle sınırlı değildi. Hocamızın sözleri, davranışları, insan sevgisi, diğer insanlara olan saygısı, tevazu sahibi kişiliği hepimizi etkilemiştir' dedi. Prof. Dr. Fehmi Tabak, 'Hüsrev hoca, hepimizin hayatına bir yerlerde dokunmuştur. Gördüğüm kadarıyla hekim duyarlılığı, şair sezgisi ve ahlaki bir entelektüel duruşu hepimize yıllarca örnek oldu, örnek olmaya da devam edecek' diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, 'Hüsrev Hatemi hocamız, tıbbın sadece meslek olmadığını; vicdanla, merhametle ve derin bir insanlık anlayışıyla icra edilmesi gereken bir sanat olarak bizlere ifade ederdi. Hocamız sadece ders anlatan bir hoca değil; düşünmeyi öğreten, sorgulamayı teşvik eden ve hekimliğin özündeki insani değerleri bizlere yaşatan bir büyüğümüzdü' dedi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 'Hüsrev Hatemi hocamız bir bilge kişiydi, sadece bir hekim değildi. Hem hekimlik tarafında, hem öğretim üyeliği tarafında hem de edebiyat alanında kendisini yetiştirdi ve gösterdi' ifadelerini kullandı.

Hüsrev Hatemi'nin oğlu İbrahim Hatemi, 'Cerrahpaşa'nın yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun' diye konuştu. Kardeşi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ise, 'Konuşmaya cesaret bulamayacaktım eğer bir şey olmasaydı; o da vefatından bir gün sonrasıdır ki bana kederle, rüyamda sabah çok iyi göründü, tebessümle yaklaştı. Ben de bunu görünce bütün tereddütlerimi izale etti bu rüya ve konuşmaya' dedi.