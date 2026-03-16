Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın Cenazesi Fatih Camii\'nde

TEDAVİ gördüğü hastanede 13 Mart Cuma günü 78 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son yolculuğuna uğurlanacağı Fatih Camii ve çevresinde hazırlıklar sürüyor. Cami çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cami avlusunda toplanan kalabalık cenaze namazının kılınacağı ikindi vaktini beklemeye başladı. Fatih Camii ve çevresi havadnn görüntülendi.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için sevenleri Fatih Cami'ine erken saatlerde geldi. Ortaylı'nın fotoğrafı cami avlusunda musalla taşının yakınına yerleştirildi. Cami içerisinde ve cami çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Cami yakınında park halinde bulunan araçlar ise sürücülerine bilgi verilerek çekildi.

'SON GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEK İÇİN GELDİK'

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze namazına katılmak için Fatih Camii'ne gelen engelli Eyüpcan Demir, "Bazı insanlar kitap yazmaz, bir nesli yetiştirir. İlber Ortaylı işte böyle bir hocaydı. Tarihi sevdiren düşünmeyi öğreten, bir Çınar'ı kaybettik. Sözleri ve eserleri bu topraklarda devam edecek. Mekanı cennet olsun. Cesaretimi ondan alırdım. Zaten sözlerine bakarlarsa okurlarsa ve araştırırlarsa ilham verici bir hoca olduğunu herkes anlar. Türkiye'de seveni çok. Son görevimizi yerine getirmek için geldik. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Diğer yandan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Fatih Camii'ndeki cenaze töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bu kapsamda sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.