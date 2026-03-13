Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Veda

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın çok büyük değer olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği Koç Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlardan bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

"Hekim arkadaşlarımıza teşekkür ettik" diyen Memişoğlu, "Gerçekten çok büyük değer, birçok insan yetiştirmiş. Türkiye'nin gerçekten tarihi anlamında, geçmişi anlamında bilgili bir dahisi esasında. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı."