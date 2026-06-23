Prof. Dr. Jeffrey Sachs'a Fahri Doktora - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Jeffrey Sachs'a Fahri Doktora

Prof. Dr. Jeffrey Sachs\'a Fahri Doktora
23.06.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Sachs'a fahri doktora verdi.

Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi, küresel yoksullukla mücadele ve uluslararası işbirliği alanlarında dünya çapında öncü çalışmalara imza atan ekonomist Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a fahri doktora ünvanı takdim etti.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'de gerçekleştirilen törende, akademi, kamu, diplomasi ve medya dünyasından davetliler bir araya geldi.

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, fahri doktoranın yalnızca akademik takdir değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara verilen güçlü bir mesaj olduğunu vurgulayarak, "Bugün verdiğimiz bu fahri doktora, öğrencilerimize ve genç akademisyenlerimize de güçlü bir mesaj içeriyor. Titiz ve nitelikli araştırmaların hayatları değiştirebileceğini, üniversitelerin geleceği şekillendirebileceğini ve entelektüel liderliğin topluma ve insanlığa hizmet etme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Fahri doktora ünvanı verilen Prof. Dr. Jeffrey David Sachs de Boğaziçi Üniversitesinin tarihsel mirasına ve İstanbul'un medeniyetler arasındaki köprü rolüne işaret etti.

Güncel küresel gelişmelere değinen Sachs, uluslararası diyalog, barış ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte diplomatik kapasitesiyle önemli konuma sahip olduğunu belirtti.

İklim kriziyle mücadelede zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasının önemini vurgulayan Sachs, Türkiye'nin uluslararası iklim girişimleri ve sürdürülebilir kalkınma politikaları aracılığıyla bu dönüşümde öncü rol üstlenebileceğine inandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Sachs'ın fahri doktora ünvanına layık görülmesine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'nun gerekçeli kararında, "Sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, barış ve çok taraflılık arasındaki ilişkilere yönelik küresel düzeyde yürüttüğü öncü çalışmaları, insanlığın ortak geleceğine sunduğu eşsiz katkılar nedeniyle sayın Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora ünvanına bütün yetki ve sorumlulukları ile layık görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sachs, aynı zamanda üniversite bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma Merkezinin direktörlüğünü yürütüyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağının (SDSN) direktörlüğünü yapan Sachs, uzun yıllardır küresel sürdürülebilirlik gündeminin şekillenmesinde etkili isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Naci İnci, Diplomasi, Türkiye, Rektör, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Jeffrey Sachs'a Fahri Doktora - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ’haraç’ davası düştü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Muğla’da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı

15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 16:02:06. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Jeffrey Sachs'a Fahri Doktora - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.