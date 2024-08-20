Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu'nda konferans verdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu'nda konferans verdi

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu\'nda konferans verdi

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen yaz okulunda 'Hayatın İdrak ve İnşası' konulu bir konferans verdi. Etkinliğe farklı ülkelerden Türkçe öğrenen öğrenciler katıldı.

20.08.2024 16:17
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Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Cumhuriyet'in Kültürel Yüzü" konulu yaz okulunda, "Hayatın İdrak ve İnşası" başlıklı bir konferans verdi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen etkinliğe, farklı ülkelerden YEE'de Türkçe öğrenen öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Öke, dil kavramının edebiyatta iki anlamı olduğuna dikkati çekerek, edebiyatın asıl metinleri olarak, İbn-i Sina, Muhyiddin İbn-i Arabi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin okunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öke, dilin bir kültür aktarıcısı olduğuna işaret ederek, "Dil, heyecan ve hedef vermelidir. Hayalleri kesilen, yapaya esir olan nesiller hedef üretemez. Hedef üretemeyenler de başkalarının hedeflerinin kölesi olmaya mahkumdur." dedi.

Kelimelerin ve kelime tercihlerinin önemine de vurgu yapan Öke, şunları kaydetti:

"Varlık bir noktadan başlar ve sola doğru devreder. Tıpkı sema eden dervişler gibidir. Bizim neyi devrettiğimizi düşünmemiz lazım. Yaradılışın esasını bize hatırlatan devretmelere ihtiyacımız var. İnsan sadece bedenden yaratılmadığı için şanslıdır. İnsanı insan yapan kendisine üflenen ruhtur. Bir ruhumuz olduğunu sık sık hatırlarsak hayatımız güzelleşir."

Mim Kemal Öke, İslam medeniyetinin "kişilik, kimlik ve ruh" kavramları etrafında şekillendiğini aktararak, yaratılmışlar arasında gerçek iletişimin gönülden gönüle kurulduğunu sözlerine ekledi.

"Cumhuriyet'in Kültürel Yüzü" etkinliği hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen program, 29 Ağustos'a kadar İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatı hakkında seminerler, yazar, şair ve akademisyenlerle buluşmalar, okuma ve çeviri atölyeleri, Türkiye'nin Çeviri ve Yayım Destek Programı (TEDA) hakkında etkinliklere ev sahipliği yapan yaz okulunda 13 ülkeden 13 katılımcı yer aldı.

Etkinlik kapsamında yarın 10.00'da yazar Mustafa Akar "Edebiyatımızda İstanbul ve İstanbul Edebiyatı", 11.00'de Mehmet Can Doğan "Türk Edebiyatında Yenileşme Dönemi ve Türk Dönemi", 22 Ağustos 10.00'da yazar Işık Öğütçü " Orhan Kemal'in Hikaye Dünyası", 11.00'de Aykut Ertuğrul "Bir Hikayenin Peşinde" başlıklı konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu'nda konferans verdi - Son Dakika

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