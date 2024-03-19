Prof. Dr. Rana Sanyal, Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü'nü Kazandı

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Avrupa Birliği (AB) tarafından kadın girişimcileri desteklemek için verilen Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü'nü, biyoteknoloji alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Rana Sanyal kazandı.

AB Komisyonu, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) ile Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsünce (EIT) bu yıl 10'uncusu düzenlenen Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü'nün kazananları açıklandı.

Hedefe yönelik kemoterapiyi mümkün kılan akıllı nanoilaçlar geliştiren "RS Research" girişiminin kurucu ortağı ve Strateji Geliştirme Başkanı (CSO) olan Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanyal, "Kadın Yenilikçiler" kategorisinde birinci olarak 100 bin avro değerindeki büyük ödüle layık görüldü.

Aynı kategoride ödüle layık görülen diğer isimler de Almanya'dan Natalia Tomiyama ve İspanya'dan Elena Garcia Armada oldu.

35 yaşın altında gelecek vadeden kadınların ödüllendirildiği "Yükselen Yenilikçiler" kategorisinin kazananı, İspanya'dan Maria Gonzalez Manso olurken; ikincilikleri İspanya'dan Sara Correyero Plaza, İrlanda'dan Barbara Oliveira ve Fransa'dan Eva Sadoun paylaştı.

EIT topluluğu üyelerinin ödüllendirildiği "EIT Kadın Liderliği" kategorisini Ukrayna'dan Yuliia Bialetska kazanırken, ikinciler Almanya'dan Türk girişimci Deniz Fıçıcıoğlu ve İrlanda'dan Cristina Purtill olarak açıklandı.

Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü, Avrupa genelinde öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atan kadınlara veriliyor.