Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Marmara Denizi'ndeki çalışmalar ile denizlerin geleceği, korunması için işbirliği çalışmaları ve finansman destekleri değerlendirildi.

VakıfBank tarafından Yeşil Bölge'deki İklim Finansmanı Salonu'nda "Mavi geleceğe değer: Denizleri koruyan bilim, işbirliği ve finansman" konulu panel düzenlendi.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Denizlerin korunması noktasında gönüllülük esasına göre çalışma yürüttüklerini anlatan Gökgöz, "Dalgıçlarımızla her hafta denizdeyiz, her hafta sonuç elde ediyoruz, çıktılarını da akademisyenlerle paylaşıyoruz. Onların çıktılarına göre hareket ediyoruz." dedi.

Cemre Vakfı olarak yaklaşık 1,5 yıldır sahada olduklarını belirten Gökgöz, söylemlerin eyleme geçilmesi konusunda adımlar attıklarını kaydetti.

Gençlerle aktif bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gökgöz, 7'den 70'e her kesimde farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu COP'tan doğrudan doğruya bir eylem bekliyoruz"

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da Marmara Denizi'nde müsilaj sorununun yeniden başladığını ifade etti.

İklime bağlı değişimlerin Marmara Denizi'nde müsilaj gibi oluşumları tetiklediğine dikkati çeken Sarı, kirliliğin de en önemli faktör olduğunu vurguladı.

Sarı, denizlerin ısınmasıyla, kirlenmesiyle bir taraftan biyolojik çeşitliliğin azaldığını bir taraftan da insan hayatının olumsuz etkilendiğini belirtti.

COP31'den ise umutlu olduğunu ifade eden Sarı, şunları söyledi:

"31 yıldır iklim değişikliğini konuşuyoruz. COP kapsamında 30 yıl boyunca denizler, okyanuslar hiç yer almadı ana temanın içinde. Halbuki iklimin belirleyicisi denizler ve okyanuslar. İlk defa COP31'de deniz ve okyanuslar ana temalardan biri oldu. Beklentimiz şu, Bakan Kurum'un söylediği gibi eyleme geçmemiz lazım. Eylem Marmara Denizi. Marmara Denizi'ni kirlilikten kurtardığımızda eyleme geçmiş olacağız. Müsilaj oluşumuna neden olan kirlilik yükünü azalttığımızda eyleme geçmiş olacağız. Bu COP'tan doğrudan doğruya bir eylem, deniz ve okyanuslara yönelik bir eylem bekliyoruz."

Panelde Vakıfbank Strateji, Ürün Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Sibel Sağlam da finansman destekleriyle ilgili bilgi verdi.