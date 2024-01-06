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Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakcı, başarıya giden yolda kararlılıkla yürümeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, etkili ve verimli çalışmanın önemini anlattı. Etkinlikte Kaymakcı'ya plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi\'nde Öğrencilerle Buluştu
06.01.2024 - 17:07,
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Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrencilerle bir araya geldi.

BİLSEM buluşmaları kapsamında Tosya Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakcı, başarıya giden yolda kendilerine ket vuranlara aldanmamalarını, kararlılıkla yürümeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kendisinin de onlardan biri olduğunu belirten Kaymakcı, "Başarı çalışmakta, fırsatları değerlendirmekte ve her defasında daha iyiyi aramakta gizli. Bu nedenle sizlere etkili ve verimli çalışmayı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte farklı düşünmenin ve olayları tersinden okumanın önemli olduğuna inananlardanım. Örneğin tarihin ne olduğundan ziyade ne olmadığına, tarihçinin kim olduğundan ziyade kim olmadığına odaklanmanızın düşünce dünyanızı değiştireceğini ve sizlere farklı ufuklar açacağını düşünüyorum." dedi.

Tosya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ramazan Danacı da etkinliğe katılımından dolayı Kaymakcı'ya plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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