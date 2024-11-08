Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye 'Tarımın Oscar'ı - Son Dakika
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Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye 'Tarımın Oscar'ı

Prof. Dr. Sezai Ercişli\'ye \'Tarımın Oscar\'ı

Atatürk Üniversitesi'nden Ercişli, Irakly Sinyagin Madalyası ile ödüllendirildi.

08.11.2024 10:10
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ERZURUM Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Sezai Ercişli, bahçe bitkileri ve tarımsal biyoteknoloji alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Rusya Bilimler Akademisi tarafından verilen ve 'Tarımın Oscar'ı olarak bilinen Irakly Sinyagin Madalyası'na layık görüldü. Prof. Dr. Ercişli, "Bu ödülü, Türkiye'de ilk olarak ben aldım" dedi.

Rusya Bilimler Akademisi, her yıl tarım bilimlerinde uluslararası ilişkileri teşvik eden önemli çalışmalara imza atan bilim insanlarını Irakly Sinyagin Madalyası ile ödüllendiriyor. 17 Ekim 2024'te toplanan Akademi, yaptığı değerlendirmede bu yılki ödülün bahçe bitkileri ve tarımsal biyoteknoloji alanında çalışmalar yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye verilmesini kararlaştırdı. Tarım konusunda çok sayıda bilim adamı arasında seçilen Prof. Dr. Ercişli'ye verilen ödül, kendisine iletilen mesajla bildirildi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖDÜL'

Prof. Dr. Sezai Ercişli, "Rusya Bilimler Akademisi, her yıl Irakly Sinyagin adına ödül veriyor. 17 Ekim 2024'te toplanan Rusya Bilimler Akademisi, oy birliğiyle 2024 yılı Irakly Sinyagin Madalyası'nın bana verilmesini kararlaştırdı. Bilime özellikle dünya tarımına yaptığım katkılar, uluslararası projelerdeki mentorlük rolüm ve yine uluslararası çalışmalardaki etkinliğimin yanı sıra bahçe bitkileri ve tarımsal biyoteknoloji alanında yaptığım çalışmalardan dolayı bu ödüle layık görüldü. Tarım alanında çok önemli bir ödül ve 'Tarımın Oscar'ı da deniliyor. Bu ödülü, Türkiye'de ilk olarak ben aldım, Atatürk Üniversitesi ve benim için çok anlamlı oldu" diye konuştu.

'BESLENME KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Rusya'nın tarımda çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ercişli, "Son zamanlarda tarım önemini hissettiriyor. Dünya nüfusu artıyor. Beslenme krizi ile karşı karşıyayız. En son yaşanan buğday krizini hepimiz hatırlıyoruz. Tarım konusunda Rusya, önemli bir üretici konumunda. Dünya tarımına yön veren ülkelerden birisi. Böyle bir ülkeden ödül almak çok anlamlı" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Rusya, Bahçe, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye 'Tarımın Oscar'ı - Son Dakika

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