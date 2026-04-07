Üstün Dökmen, Beylikdüzü'nde Küçük Detayların Bireylerin Duygu Dünyası Üzerindeki Etkilerine Dikkati Çekti

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Küçük Kalplerde Büyük Değerler" başlıklı programın konuğu olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, gündelik yaşamda göz ardı edilen küçük detayların bireylerin duygu dünyası üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Aile ve çocuk gelişimi konularında alanında uzman isim Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Küçük Kalplerde Büyük Değerler" söyleşisiyle Beylikdüzü'nde izleyicisiyle buluştu. Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda; çocuk gelişimi, iletişim ve aile içi ilişkiler ele alındı.

Gündelik yaşamda çoğu zaman göz ardı edilen küçük detayların bireylerin duygu dünyası üzerindeki etkilerine değinen Dökmen, hayattan kesitler sunduğu anlatımıyla katılımcıların beğenisini topladı.

Mutluluğun izini süren söyleşi

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde interaktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide küçük şeylerle mutlu olabilmenin önemine işaret eden Dökmen, "Bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşide gerçekten çok ilgili bir kitle vardı. Çocuk gelişimi, çocuklar, anne babaların ihtiyaçları ve davranışları konularına değindik. Çok keyifliydi. Beylikdüzü Belediyesi'ne sunduğu katkılardan ötürü çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.