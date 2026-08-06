Prof. Dr. Üstündağ'dan Sağlık İdaresine Ziyaret - Son Dakika
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Prof. Dr. Üstündağ'dan Sağlık İdaresine Ziyaret

Prof. Dr. Üstündağ\'dan Sağlık İdaresine Ziyaret
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Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Sağlık Bakanlığı ve SGK'yı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yöneticilerini ziyaret etti.

Üstündağ, Ankara temasları kapsamında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk ve SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Doç. Dr. Eren Usul ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin mevcut durumları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verildi

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliği imkanlarının da değerlendirildiği görüşmelerde, Öztürk ve Usul, Trakya Üniversitesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Üstündağ'a ziyaretlerinde Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Ali Küçükoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Üstündağ'dan Sağlık İdaresine Ziyaret - Son Dakika

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