Prof. Dr. Veziroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Prof. Dr. Veziroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Veziroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hidrojenin Babası olarak bilinen Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, Miami'de 100 yaşında hayatını kaybetti.

22.09.2024 16:01
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ABD'nin Miami şehrinde 100 yaşında hayatını kaybeden, Dünya Hidrojen Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Veziroğlu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bilim ve Teknoloji Vakfı kurucularından Dünya Hidrojen Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, 5 Eylül'de ABD'nin Miami şehrinde 100 yaşında hayatını kaybetmişti. Yaşadığı Amerika'da "Hidrojenin Babası" olarak anılan, Türk bilim insanı Veziroğlu; İnsan ve Kainat Dergisi Akademik yayın kurulu üyeliği ve Dünya Hidrojen Konseyi Başkanlığı yaptı. Veziroğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'NEJAT HOCA TOPRAĞA DEĞİL GÖNÜLLERE GÖMÜLÜYOR'

Cenaze namazı öncesinde dua edip taziyeleri kabul eden Veziroğlu'nun eşi Dr. Ayfer Veziroğlu, "Bazı insanlar toprağa gömülür, Nejat Hoca gönüllere gömülüyor. Onun için mutluyum, gururluyum, Onun bıraktığı çok güzel şeyler, insanlık için, Türkiye için, burada yetişen binlerce genç için güzel bir örnek. Hidrojen ile ilgili yaktığı ateş her gün giderek büyüyor. Artık dünyada dönüşüm başladı ve bu dönüşümde az da olsa Onun bayrağını taşıyabilmek, Onun izinden gitmek benim için gururların en güzeli" dedi.

Törene katılan Pertevniyel Spor Kulübü Başkanı Abdullah Ercanlı ise, "Nejat Veziroğlu Pertevniyel Lisesi 1941 yılı okul birincisi. O zamanki notlarını da çıkarttık. İleride çok büyük bir bilim adamı olacağı belliydi. Türkiye hidrojen konusunda çok değerli bir bilim adamını yitirdi. Pertevniyel'de okuduğu için mutluyuz. Allah rahmet etsin, yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Veziroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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