Prof. Dr. Yalçın Küçük Hayatını Kaybetti

Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından Küçük için yayımlanan taziye mesajında, şunlar kaydedildi:

"Türkiye sosyalist hareketinin önemli aydınlarından Yalçın Küçük'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalçın Hoca, tüm hayatını Türkiye'de devrim ve sosyalizme adamış bir bilim ve mücadele insanıydı. Yakınlarının, sevenlerinin ve tüm halkımızın başı sağolsun. Ondan ögrendiklerimizle anısı hep yaşayacak."