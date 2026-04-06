Prof. Dr. Yalçın Küçük Vefat Etti

06.04.2026 15:59
Araştırmacı yazar Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti. 1938'de doğdu, birçok eser verdi.

(ANKARA) - Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Küçük'ün avukatı Baba Dursun Ermiş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Küçük'ün Ankara'da birkaç gün önce kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Araştırmacı yazar Yalçın Küçük, 1938'de İskenderun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyesi oldu ancak 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası görevden alındı.

Çeşitli dergilerde yazılar yazan ve 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisinde görev yapan Küçük, ikinci kez kuruluş çalışmalarına katıldığı Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1978'de ihraç edildi.

Küçük, 1970'li yıllarda tekrar görev yapmaya başladığı üniversiteden 12 Eylül darbesi sonrası yeniden uzaklaştırıldı. Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi Hareketi'ni örgütleyen Küçük, 12 Eylül sonrasında bir süre cezaevinde kaldı.

Küçük, 1993'te Fransa'ya gitti. Suriye'deki Bekaa Vadisi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve bu görüşmeyi kitaplaştıran Küçük, Med TV'de programlar yaptı.

Türkiye'ye 1998'de dönen Küçük, "Kürtçülük propagandası" yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldı.

Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Aydın Üzerine Tezler, Kürtler Üzerine Tezler'in de arasında bulunduğu birçok kitap yazdı, televizyon programları yaptı.

Kaynak: ANKA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
