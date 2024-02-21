Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid'in Gölgesi' Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid'in Gölgesi' Kitabı Yayınlandı

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun\'un \'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid\'in Gölgesi\' Kitabı Yayınlandı

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun tarafından kaleme alınan 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid'in Gölgesi' isimli kitap, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Küçük Said Paşa'nın biyografisine ışık tutuyor. Kurşun'un Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanarak yazdığı eser, VakıfBank Kültür Yayınları tarafından tarih kitaplığından okurlarla buluşturuldu. Kitap ayrıca, o dönem Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu da ele alıyor.

21.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un kaleme aldığı "Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid'in Gölgesi" isimli kitabı, 2. Abdülhamid devrine, Türk siyasi hayatının önemli ismi Küçük Said Paşa'nın biyografisinden ışık tutuyor.

Kurşun'un başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak yazdığı eser, VakıfBank Kültür Yayınlarının (VBKY) tarih kitaplığından okurlarla buluştu.

Çalışmada ayrıca, o dönem Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu da ele alıyor.

Kaynak: AA

Osmanlı Devleti, Zekeriya Kurşun, Osmanlı, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid'in Gölgesi' Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid'in Gölgesi' Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement