Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, yeni nesil obezite ilaçlarının tedavi sürecindeki etkilerini ve bu ilaçların kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri AA Analiz için kaleme aldı.

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Son yıllarda tıp dünyasının ve kamuoyunun gündemini en çok meşgul eden konulardan biri, halk arasında "zayıflama iğneleri" olarak adlandırılan Glukagon Benzeri Peptid-1 (GLP-1) ve dual GIP/GLP-1 reseptör analoglarıdır. Başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen bu ilaçlar, sağladıkları belirgin kilo kaybı nedeniyle obezite tedavisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ancak bu ilaçların yarattığı küresel popülerlik, beraberinde ciddi bir bilgi kirliliğini, sosyal medya kaynaklı abartılı beklentileri ve estetik kaygılarla ilaç istismarını da beraberinde getirdi. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu tıbbi gelişmeyi objektif, kanıta dayalı ve bilimsel bir süzgeçten geçirmek, obeziteyle mücadelede doğru stratejilerin belirlenmesi açısından kritik bir zorunluluktur.

Küresel hastalık yükü ve sağlık ekonomisinin yeni gerçeği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi irade eksikliği değil, kronik, ilerleyici karmaşık bir metabolik hastalık olarak kabul ediyor. DSÖ'nün verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor. Yetişkin nüfusta obezite sıklığı 1990'dan bu yana iki katından fazla artarken, çocuk ve ergenlerde bu oran 4 katına çıkıyor. Ülkemizde ise durum klinik açıdan çok daha ciddi. Sahada yapılan fiziksel ölçümlere dayalı çalışma sonuçlarına göre Türkiye'de erişkin nüfustaki her üç kişiden biri klinik olarak obezite hastası, diğer bir üçte birlik kesim ise fazla kilolu sınıfında yer alıyor. Toplumun neredeyse üçte ikisini etkisi altına alan bu epidemiyolojik gerçek, Türkiye'yi Avrupa'da obezite görülme sıklığı ve buna bağlı hastalık yükü açısından en üst sıradaki ülke konumuna getiriyor.

Mücadele edilmediği takdirde obezitenin ve yol açtığı yandaş kronik hastalıkların küresel ekonomiye ve sağlık bütçelerine yıllık doğrudan faturası 2 trilyon dolara, yani küresel hasılanın yüzde 2,8'ine ulaşıyor. Bu büyük klinik kriz, medikal tedavilere yönelik benzeri görülmemiş bir küresel talep doğuruyor. Uluslararası farmakoekonomi raporlarına göre bu yeni nesil ilaçların sadece obezite için reçete edilme ve temin edilme bütçesi yıllık 66 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Gelişmekte olan ülkelerdeki yaygınlaşma hızı ve tedaviye erişim adımları göz önüne alındığında, bu tıbbi harcama hacminin 2030 yılına kadar yıllık 200 milyar dolarlık devasa bir boyuta ulaşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla karşımızdaki tablo sadece biyolojik bir salgın değil, sürdürülebilir kamu sağlığı yönetimi adına planlanması gereken çok boyutlu bir toplumsal sağlık yükü.

İğneler vücutta nasıl çalışıyor?

Bilim dünyası, GLP-1 ve GIP/GLP-1 reseptör agonistlerini obezite tedavisinde son 20 yılın en önemli bilimsel gelişmelerinden biri olarak değerlendiriyor. The New England Journal of Medicine ve The Lancet gibi saygın tıp dergilerinde yayımlanan STEP ve SURMOUNT klinik araştırma serileri bu başarının arkasındaki bilimsel kanıtlardır. Bağırsaklardan salgılanan doğal hormonu taklit eden semaglutid ve tirzepatid gibi haftalık enjekte edilen etken maddeler, beyindeki iştah merkezine etki ederek doygunluk sağlıyor, mide boşalmasını geciktiriyor ve hastaların "yemek gürültüsü" olarak adlandırdığı zihinsel yeme odağını susturuyor. Klinik veriler, semaglutid uygulanan hastalarda ortalama yüzde 15, ikili mekanizmaya sahip tirzepatid grubunda ise vücut ağırlığında yüzde 21'e varan bir azalma sağlandığını gösteriyor. Bu oranlar, obezite tarihinde ilk kez bir tıbbi tedavinin obezite cerrahisi sonuçlarına bu denli yaklaşabildiğini kanıtlıyor. Bu başarıların ardından DSÖ, tarihinde ilk kez yetişkinlerde obezitenin uzun dönemli yönetimi için GLP-1 tedavilerine ilişkin küresel bir kılavuz yayımlayarak bu ilaçları tıbbi bir tedavi yöntemi olarak resmen kabul etti. İlaçlar kilo kaybının ötesinde kalp krizi ve inme riskini de yüzde 20 oranında azaltıyor, böylece kalp damar sağlığı açısından da koruma sağlıyor.

Güvenilirlik bilançosu ve kas kaybı riski

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa İlaç Ajansı onaylı olan bu ilaçların güvenlilik profili geniş kitlelerde kanıtlanmış olsa da bu durum ilaçların herhangi bir risk taşımadığı anlamına gelmiyor. En sık karşılaşılan yan etkiler bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi mide bağırsak sistemi reaksiyonlarıdır ve hastaların yaklaşık yüzde 10'unda tedavinin yarım bırakılmasına neden olur. Çok daha kritik olanı, hızlı kilo kaybı sırasında kaybedilen kilonun yüzde 20 ila 30'unun kas dokusundan, yani sarkopeni yoluyla gitmesidir.

Yeterli protein alımı ve direnç egzersizleri yapılmazsa, metabolizma hızı düşer ve bireyler zayıf ancak metabolik olarak sağlıksız bir vücut yapısına bürünürler. Nadir vakalarda görülen safra kesesi taşları, pankreas iltihabı ve mide felci gibi ciddi organik riskler, bu ilaçların neden mutlak surette hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca küresel talep patlamasının yarattığı tedarik açığı, internet üzerinden satılan merdiven altı, ruhsatsız ve sahte taklit ilaçların türemesine yol açıyor ve doğrudan hayati bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

İlaç bırakıldığında değişen biyoloji

Zayıflama iğnelerine ilişkin en çok yanılgıya düşülen konu kalıcılık problemidir. Nitekim saygın tıp dergisi The British Medical Journal'da yayımlanan ve 9 binden fazla hastayı kapsayan güncel bir meta-analiz, yeni nesil ilaçların bırakılması durumunda verilen kilonun yaklaşık üçte ikisinin ilk bir yıl içinde hızla geri alındığını ve hastaların ortalama 1,7 yıl içinde tamamen başlangıç kilolarına döndüğünü ortaya koyuyor.

Obezite, beynin enerji dengesini korumak adına metabolizmayı yavaşlatıp açlık hormonlarını artırdığı tekrarlayıcı ve biyolojik direnç gösteren kronik bir hastalıktır. İlaç kullanıldığı sürece kimyasal olarak iştahı baskılar, ancak hasta bu konforlu süreçte beslenme alışkanlıklarını kökten dönüştürmemiş, düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmişse iğneler bırakıldığında eski kilolara dönülmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle zayıflama iğnelerini kendi başına mucizevi bir kalıcı çözüm değil, yalnızca kalıcı yaşam tarzı değişikliğini gerçekleştirmeyi kolaylaştıran biyolojik bir kaldıraç olarak değerlendirmek uygun olur.

İğnelerden akıllı haplara evrilen tedavi

Obezite tıbbının geleceği, haftalık enjeksiyonların lojistik ve psikolojik zorluklarını aşacak olan oral formülasyonlara, yani zayıflama haplarına doğru hızla evriliyor. Klinik faz çalışmaları devam eden yeni nesil oral GLP-1 reseptör agonistleri, enjeksiyon korkusu olan veya soğuk zincir taşıma zorluğu yaşayan milyonlarca hasta için pratik bir alternatif sunuyor.

Bağırsak emilimini artıran ileri teknolojilerle üretilen bu hapların ilk verileri, en az iğneler kadar yüksek klinik etkinlik sağlıyor. Dahası, geleceğin tedavi vizyonunda sadece GLP-1 ve GIP değil, glukagon reseptörünü de aynı anda hedefleyen üçlü etkili moleküller, yani "triple agonistler" yer alıyor. Bu üçlü mekanizmaya sahip yeni ajanlar, klinik çalışmalarda yüzde 24'ü aşan kilo kaybı oranlarına ulaşarak, ciddi obezitesi olan hastalarda obezite cerrahisi ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir. Bu durum ajanların cerrahiye güçlü bir alternatif oluşturabilecek potansiyele eriştiğini gösteriyor. Gelecekte obezite yönetiminin, hastanın genetik ve metabolik haritasına göre kişiselleştirilen, farklı hapların bir arada kullanıldığı akıllı tedaviler ile yürütülmesi öngörülüyor.

DSÖ tarafından da vurgulandığı üzere ilaçlar tek başına bu küresel sağlık krizini çözemez. Obezite ile mücadele, bireysel reçetelerin ötesinde makro düzeyde multidisipliner bir yaklaşım ve kamusal sağlık politikası gerektirir. Tedavi süreçleri mutlaka endokrinoloji uzmanı liderliğinde, beslenme uzmanı, psikolog ve egzersiz danışmanından oluşan çok disiplinli bir ekiple yürütülmelidir. Bunun yanı sıra çocukluk çağından itibaren koruyucu sağlık politikalarının devreye sokulması, işlenmiş ve yüksek şekerli gıdaların vergilendirilmesi, gıda etiketlerinin şeffaflaştırılması ve kentlerde fiziksel aktivite alanlarının artırılması büyük önem taşıyor. En kritik adımlardan biri de adil erişim dinamiklerinin korunmasıdır. Sağlık otoriteleri, bu ilaçları sadece birkaç kilo fazlası olan kozmetik amaçlı popüler kültür tüketicileri ile tıbbi olarak acilen bu tedaviye ihtiyacı olan kronik obezite hastalarını net çizgilerle ayırmalıdır. Kısıtlı ilaç stokları ve bütçeler, estetik kaygılara değil, tıbbi endikasyonu olan hastaların sağlığına harcanmalıdır. Gerçek başarı, ilacın sunduğu geçici biyolojik avantajı, kalıcı davranış değişikliği ve güçlü kamu sağlığı politikaları ile desteklemekten geçiyor.

[Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.]

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