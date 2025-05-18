Prusias Ad Hypium Kazıları Süreklilik Kazandı

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Yaklaşık 6 yılda büyük aşama kaydedilen çalışmalarda yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarına belediyenin tüm birimleri, arkeologlar gözetiminde dönüşümlü destek veriyor.

Her hafta sonu belediyeden farklı birimin destek verdiği kazı çalışmalarına son olarak İmar Müdürlüğü personeli katıldı.