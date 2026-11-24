Fransa'da kolluk kuvvetlerine meşru müdafaa "zırhı" sağlayan tartışmalı yasa tasarısının Anayasa Konseyine taşındığı bildirildi.

Fransa'da Ulusal Meclis'te Sosyalist Parti (PS) Sözcüsü Arthur Delaporte, başkent Paris'te Meclis'te partisinin haftalık basın toplantısında konuştu.

Delaporte, Parlamentonun 20 Kasım'da kolluk kuvvetlerine meşru müdafaa "zırhı" sağlayan tasarıyı nihai olarak kabul ettiğini hatırlatarak, "Hukuk devletimizin temel güvencelerini ihlal eden son derece ciddi bir oylama." dedi.

Bu adımın 2025'te hayatını kaybeden Ulusal Birlik (RN) Partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen tarafından savunulduğunu anımsatan Delaporte, merkez sağ tarafından Parlamentoda yeniden ele alınan bu adıma hükümet kanadından da destek geldiğini kaydetti.

Delaporte, tasarının Fransa Anayasası'nın ilkelerine ters düştüğünü belirterek, bu nedenle tasarıyla ilgili Anayasa Konseyine itiraz başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yasanın Parlamentoda kabul edildiği gün 3 polisin siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkum edildiğini hatırlatan Delaporte, bu olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olmasaydı dava dahi açılmayacağına işaret etti.

Delaporte, bu tür olaylarda soruşturma yürütmenin ve delil toplamanın önemini vurgulayarak, Versay Temyiz Mahkemesi'nin bu sabah aldığı kararla, 17 yaşındaki Nahel Merzouk'a ateş eden polisin "kasten adam öldürme" suçlamasıyla Hauts-de-Seine Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına hükmettiğini aktardı.

Tüm bunların kolluk kuvvetlerinin silah kullanmasının "olağan bir eylem" olmadığını gösterdiğini söyleyen Delaporte, son 10 yılda Fransız polisinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 5 katına çıktığını ifade etti.

L'Humanite gazetesinin haberinde, sosyalist milletvekillerinin, Anayasa Konseyine başvurusunu dün ilettiği aktarıldı.

Fransız Parlamentosu'nda 20 Kasım'da kolluk kuvvetlerine özgü bir meşru müdafaa zırhı sağlamayı amaçlayan tasarı kabul edilmişti.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, Fransa'daki mevzuat kapsamında belirlenen koşullarda silah kullanan kolluk kuvvetleri, görevleri sırasında meşru müdafaa kapsamında hareket etmiş sayılacak.

Yasayla birlikte, silahların orantısız şekilde kullanıldığına dair delil bulunması halinde, polis ve jandarmalara sağlanan meşru müdafaa "zırhı" geçersiz sayılabilecek.

Ülkede son yıllarda Arap ve siyahi gençlere yönelik polis şiddetinin artması nedeniyle farklı sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, tartışmalı yasanın polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına yol açabileceğini savunuyor.

Fransa'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Parlamento'da kabul edildikten sonra cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da 60 senatör, 60 milletvekili, cumhurbaşkanı, başbakan, Ulusal Meclis başkanı veya Senato başkanı Anayasa'ya aykırı olduğunu düşündüğü bir tasarıyı Parlamento'dan geçtikten sonra Anayasa Konseyine taşıyabilir.

Konseyden çıkan karar, söz konusu tasarının yürürlüğe girip giremeyeceğini belirler.