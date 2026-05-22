PSAKD'den CHP'ye Destek

22.05.2026 14:32
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP kurultayı kararıyla ilgili demokratik müdahalelere karşı çıkıyor.

(ANKARA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin "Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün CHP'ye yönelik gerçekleştirilen hukuk darbesini de bu çerçeve de değerlendiriyor; demokratik siyaseti hedef alan her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu duyuruyoruz" açıklamasını yaptı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP Kurultayı'nın iptali kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak ülkemizde giderek derinleşen antidemokratik uygulamaları ve siyasal müdahaleleri, bugüne kadar savunduğumuz laik, demokratik hukuk devleti çizgisinden geri adım atmadan; halk iradesinin gasp edilmesine, siyasi partilerin ve toplumsal muhalefetin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı; hukukun siyasetin aparatı haline getirildiği bir düzen değil, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün ve gerçek demokrasinin hakim olduğu bir düzendir."

Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen hukuk darbesini de bu çerçeve de değerlendiriyor; demokratik siyaseti hedef alan her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel

