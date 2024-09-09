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Sakarya'da Bahçe Fuarı Başlıyor

Sakarya\'da Bahçe Fuarı Başlıyor

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda, 200 firma ürünlerini sergileyecek, 20 ülkeden alım heyeti yer alacak.

09.09.2024 16:50
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PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda, 200 firma ürünlerini sergileyecek, 20 ülkeden alım heyeti yer alacak.

Geniş ürün profiline sahip organizasyonda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine en son ürünler sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'da 7'nci kez gerçekleştirilecek PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.

"Süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarında iddiamız çok güçlü"

Alemdar, 11 Eylül Çarşamba saat 10.30'da açılışı yapılacak fuarın kent için tanıtım anlamında ve sektörde merkez olma yolunda önemli katma değer sağlayacağını vurguladı.

Uluslararası dev fuar için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, fuarda Sakarya'mızı tanıyacak, kentimizin zenginliklerini görecek. Binlerce çeşit ürün alıcıyla buluşacak ve sektörde merkez olma yolunda önemli bir adım daha atacağız. Süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarında iddiamız çok güçlü ve bunu destekleyen bitki örtüsü, iklime de sahibiz. 11 Eylül'den 14 Eylül tarihine kadar dünya burada bizimle olacak ve siz de aramızda olun. Kırkpınar'daki fuar alanında buluşalım."

Etkinliğin bu yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Bahçe Fuarı Başlıyor - Son Dakika

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