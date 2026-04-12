Psikolog Dursun: 'Dijital Bakıcılar' Çocuk Gelişimini Olumsuz Etkiliyor

Psikolog Doğancan Dursun, dijital dünyanın çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ebeveynleri 'dijital bakıcılar' konusunda uyardı. Dursun, aşırı dijitalleşmenin çocukların beyin gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, 'Sıkılabilen çocuklar bu çağda avantajlı olacak' dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi'nden Klinik Psikolog Doğancan Dursun, dünyanın hızlanan temposunun çocuklarda 'gürültü etkisi' yarattığını söyledi. Özellikle 'reels' videolarının çocukları yoğun uyaran bombardımanına maruz bıraktığını kaydeden Dursun, bunun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol sorunları ve bağımlılık risklerini artırabileceğini vurguladı.

Dursun, tablet ve telefon gibi dijital cihazlarla oyalanan çocukların aşırı uyarana maruz kalarak ekran karşısında donuklaştığını belirtti. Yemek sırasında tablet kullanımının çocukların besin tadını deneyimlemesini engellediğini ve ilerleyen yaşlarda obezite ve bağımlılık risklerini artırabileceğini ifade etti.

Çocukların sıkılmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, sıkılmanın üretkenliği, içsel motivasyonu ve odaklanmayı artıran önemli bir eşik olduğunu söyledi. Doğal etkinliklerin çocuk gelişimine katkı sağladığını ve haftalık 'ekransız sürelerin' beynin doğal dengesini korumaya yardımcı olacağını dile getirdi.

Dursun, çok fazla oyuncağa sahip çocukların odaklanma süresinin kısaldığını belirterek, '20 oyuncak kuralı'nın yeterli olabileceğini kaydetti. Her istenen oyuncağın hemen alınmaması gerektiğini ve mahrumiyetin gelişimin bir parçası olduğunu vurguladı.

Ailelere önerilerde bulunan Dursun, haftada en az 2 gün 'ekransız detoks' uygulanmasını, sanal oyunların sınırlandırılmasını, çocuklarla gerçek iletişim kurulmasını ve fiziksel aktivite gerektiren oyunlara yönlendirilmesini tavsiye etti.