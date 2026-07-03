Psilosibin, Madde Bağımlılığına Umut Olabilir - Son Dakika
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Psilosibin, Madde Bağımlılığına Umut Olabilir

03.07.2026 14:58
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Halüsinojen mantarların psilosibin bileşeni, madde bağımlılığında ödül arama isteğini azaltıyor.

Bilim insanları, halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin ödül arama isteğini azalttığı gerekçesiyle "madde bağımlılığı" tedavisinde umut verici olabileceğini bildirildi.

European Journal of Neuroscience dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Mississippi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Alberto Del Arco liderliğindeki ekip, halüsinojen mantarların içeriğinde bulunan psilosibinin, beyindeki prefrontal korteksin engelleyici hücreler üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırma kapsamında sıçanlar, tek doz psilosibin enjekte edilerek 24 ve 48 saat sonra ödül tercihine dayalı bir karar alma testine tabi tutuldu, ardından beyin dokuları alınarak mikroskobik incelemeye alındı.

Çalışmada, psilosibinin, prefrontal korteksteki "parvalbumin" adı verilen engelleyici (baskılayıcı) hücreleri aktive ettiği, bunun sonucunda sıçanlara büyük ödülü daha az istediği görüldü.

Araştırmacılar, psilosibinin, beyinde ödül arama motivasyonunu azalttığı gerekçesiyle madde bağımlılığındaki aşırı isteği hafifletebileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, madde bağımlılığında kişinin beyni, bağımlılık oluşturan maddeyi elde etmeye yönelik aşırı güçlü bir istek ve motivasyonla hareket ediyor.

Parvalbumin hücreleri ise ödül arayışını tetikleyen beyin sinyallerini baskılıyor.

Önceki klinik çalışmalarda da psilosibin destekli terapinin insanlarda alkol ve nikotin kullanımını azalttığı gözlemlenmişti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psilosibin, Madde Bağımlılığına Umut Olabilir - Son Dakika

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