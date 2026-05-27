PSOE'ye Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PSOE'ye Yolsuzluk Soruşturması

27.05.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da jandarma, PSOE'nin genel merkezinde yolsuzluk iddialarıyla belge araması yaptı.

İspanya'da Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO), yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid'deki genel merkez binasında belge araması yaptı.

Ulusal Mahkeme hakimi Santiago Pedraz, PSOE'nin eski üyelerinden Leire Diez ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu şirketi olan SEPI'nin eski başkanı Vicente Fernandez hakkında yürütülen kamu sözleşmelerinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmayı PSOE'ye de taşıdı.

PSOE'nin Diez'e yaptığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim Pedraz, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti.

İspanyol basınında soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlerde, PSOE ve Başbakan Pedro Sanchez çevresine yönelik yargı süreçlerini etkileyebilmek ve istikrarsızlaştırmak için PSOE'nin Diez'e yasa dışı ödeme yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.

Haberlerde, ayrıca UCO'nun PSOE'de 2014 yılına kadar uzanan faturaları talep ettiği ve birkaç cep telefonuna el koyduğu ileri sürüldü.

UCO, PSOE'nin Madrid'deki binasına yapılan baskınla eş zamanlı olarak soruşturma kapsamında suçlanan, PSOE'nin eski üyelerinden Gaspar Zarrias ve Santos Cerdan ile bazı iş insanlarının ev ve ofislerinde de arama gerçekleştirdi.

"Saklayacak hiçbir şeyimiz yok"

Roma'da bulunan ve konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez ise "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Herhangi bir usulsüzlük varsa, gerekli önlemler alınacaktır. Soruşturmanın ciddiyetini küçümsemek istemiyorum. Adalet sistemiyle tam işbirliği içindeyiz." dedi.

Partisinin eski üyesi Diez'in, hakkında başlatılan dava ile birlikte partiden uzaklaştırıldığını hatırlatan Sanchez, "Herhangi bir yeni usulsüzlük tespit edilirse, daha önce olduğu gibi aynı kararlılıkla hareket etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel PSOE'ye Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: PSOE'ye Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.