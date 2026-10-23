PTT 186. kuruluş yıl dönümünde Adana'da 186. müşteriye pul albümü hediye etti

PTT 186. kuruluş yıl dönümünde Adana'da 186. müşteriye pul albümü hediye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çukurova Merkez Müdürlüğünden hizmet alan 186. müşteriye hediye verildi. Sıra fişinde 186. sırayı alan Hüseyin Bolat'a PTT 5. Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek takdim etti.
Adana'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 186. müşteriye hediye verildi.
PTT Çukurova Merkez Müdürlüğüne giden Hüseyin Bolat'ın, işlemler için sıra fişi alan 186. müşteri olduğu belirlendi.
PTT 5. Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, Bolat'a günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek hediye etti.
PTT yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür eden Bolat, kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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