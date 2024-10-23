PTT 186. Yılını Kutladı - Son Dakika
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PTT 186. Yılını Kutladı

PTT 186. Yılını Kutladı

Sinop Gerze'de PTT'nin 186. kuruluş yılı kutlandı; Kaymakam Arabacı başarılar diledi.

23.10.2024 18:48
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Sinop'un Gerze ilçesinde PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT İlçe Müdürü Rıza Belovacıklı ve kurum çalışanları, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı ziyaret etti.

Arabacı, ziyarette, PTT'nin Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü kutlayan Arabacı, kurum çalışanlarına da başarılar diledi.

İlçe PTT Müdürü Rıza Belovacıklı ise kurumun çalışmaları hakkında Kaymakam Arabacı'ya bilgi vererek, kurumlarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Türkeli'de küçük ve büyükbaş hayvanlar aşılandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpe takma çalışmaları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında büyükbaş hayvanlara şap, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara ise veba aşısı uygulandı.

Besicilere, aşılar hakkında bilgiler de aktaran ekipler, hayvanların hastalıklardan korunabilmeleri için mutlaka aşı yaptırılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Ekiplerce ayrıca ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanlar küpelendirilerek kayıt altına alındı.

Kaynak: AA

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