PTT'den Ücretsiz Bayram Tebrik Kartları - Son Dakika
PTT'den Ücretsiz Bayram Tebrik Kartları

PTT\'den Ücretsiz Bayram Tebrik Kartları
PTT, Ramazan Bayramı için ücretsiz tebrik kartları dağıtıyor, kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

PTT tarafından Ramazan Bayramı'na özel hazırlanan tebrik kartları, ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

PTT, Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel değerleri yaşatacak çalışmayı hayata geçirdi. Bayramlaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında hazırlanan tebrik kartları, Türkiye genelindeki PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramların bağları güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayarak, "Geçmişten izler taşıyan, Ramazan Bayramı'nın paylaşma, hatırlama ve gönül alma kültürünü yaşatmayı amaçlayan kartlar vatandaşların sevdiklerine anlamlı mesajlar ulaştırmasına vesile oluyor" dedi.

Bayramların sevdikleri hatırlamanın en güzel vesilelerinden olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, mektuplaşma kültürünün de bu anlamda ayrı değerinin olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Dijital iletişimin hız kazandığı bir dönemde dahi, el yazısıyla yazılmış bir bayram tebriğinin taşıdığı anlam çok kıymetlidir. PTT'nin köklü posta geleneğiyle bayramların manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartların bayramın geleneksel değerlerini yansıtan özel tasarımlarla oluşturulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram tebriğini sevdiklerine ulaştırmaları için PTT'nin ülke genelindeki yaygın hizmet ağının hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PTT'den Ücretsiz Bayram Tebrik Kartları - Son Dakika

