Pudingden zehirlenen 55 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 55 öğrenci, okulda yedikleri pudingden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Siverek Öğretmenevi Müdürlüğü'nce taşıma merkezli eğitim verilen Şehit Kemal Karakayalı Ortaokulu'nda öğrencilere öğle yemeğinde makarna, çorba ve puding verildi. Yemeğin ardından 55 öğrenci, rahatsızlandı. Okul idaresince haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pudingden zehirlendiği belirlenen öğrenciler, tedavi altına alındı. Durumu iyi olduğu belirtilen öğrencileri, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir de hastanede ziyaret etti. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, okulda verilen pudingden de numune alındı.