PULA, 2 Ocak (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Pula kentindeki yeni yılın ilk günü geleneksel denizde yüzme etkinliğine katılan insanlar, 1 Ocak 2025.
Hırvatistan'ın Pula kentinde yeni yılın ilk gününde insanlar, Noel baba şapkalarını takarak denizde yüzme etkinliğine katıldı. (Fotoğraf: Srecko Niketic/PIXSELL/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Pula'da Yeni Yıla Denizde Yüzerek Merhaba - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?