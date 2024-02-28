Pursaklar Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile Ek Protokol İmzalayarak İşçilere Ek Zam Yaptı

Pursaklar Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile imzalanan ek protokolle belediye işçilerine ek zam yaptı.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ek protokolün imzalanmasının ardından belediye önünde yüzlerce işçi tarafından karşılandı.
Çetin, görev süresi boyunca personelin maaş zammı ve sosyal haklardan en üst düzeyde faydalanmaları için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Çetin, "Bir taraftan yatırımı yükselterek diğer taraftan çalışma arkadaşlarımızı memnun ederek güzel bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz." dedi.
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