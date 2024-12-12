Pursaklar'da Otobüse Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Pursaklar'da Otobüse Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da bir kişi, otobüs şoförüne saldırıp camları kırdığı için tutuklandı.

12.12.2024 18:17
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye otobüsünün camlarını kıran ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

M.P'nin kullandığı araç, Özal Bulvarı alt geçit girişinde dün akşam, Fatih Mahallesi'ne seyir halindeki Ergün Aydoğdu idaresinde bulunan 440 hat numaralı ve 06 DU 8308 plakalı EGO otobüsünün önünde durdu.

Araçtan inen M.P, şoförün kendisine yol vermediği iddiasıyla otobüsün camlarını çekiç ve levyeyle kırdı.

Daha sonra gözaltına alınan şüpheli M.P, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

EGO'dan açıklama

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın, söz konusu camları kıran sürücü ile otobüs şoförü arasında seyir halinde trafikte meydana geldiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, otobüsün önünde aniden durarak hem trafiği hem de otobüsün seyrini engellemiştir. Otobüs şoförüne hakaretler savuran ve elindeki levye ile otobüsün camlarını kıran şahıs, saldırı sırasında otobüste bulunan 70'e yakın yolcunun can güvenliğini de tehlikeye atmıştır. EGO Genel Müdürlüğü olarak kamu malına ve çalışanlarımıza yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu tekrar vurgulamak isteriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pursaklar'da Otobüse Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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