Pursaklar\'da Park ve Bank Onarımları Başladı

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan bank ve çardaklarda bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yıpranan, kırılan veya kullanılamaz hale gelen banklar yenilenirken, çardaklarda boya, tamir ve güçlendirme işlemleri yapılıyor.

Çalışmalarla parkların daha güvenli, konforlu ve estetik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Parkların sosyal yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Çetin, "Her bir bank ve her bir çardak, aslında hepimizin ortak değeridir." ifadesini kullandı.