Pursaklar\'da Ramazan Etkinlikleri Başladı

Ankarı'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri başladı.

Etkinliğin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu ve sanatçı Resul Aydemir sahne aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, programdaki konuşmasında, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın programları sayesinde okullarımızda ramazana büyük bir coşku geldi. Bizler belediye olarak bu tür etkinliklerimize her yıl daha da güçlenerek devam ediyoruz. Ramazanın bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu hemşehrilerimizle yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar ve aileler için minik ressamlar atölyesi, taş boyama, kinetik kum, trambolin, rodeo ve 3D VR eğlence alanı gibi aktiviteler de sunuldu.

Geleneksel el sanatları stantları ebru, cam üfleme, kaligrafi ve ahşap yakma gibi sanatlar ziyaretçilerin beğenisine sundu.