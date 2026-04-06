Pusat Köyü Yeniden Sular Altında

06.04.2026 12:36
Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın suları, yoğun yağışlarla yeniden köyün eski yerleşimini kapladı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köyün eski yerleşim alanı, yoğun yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyünde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı'nın 2008'de tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı.

Yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

Kuraklık ve tarımsal sulamanın etkisiyle geçen yıllarda su seviyesi ciddi oranda düşen baraj, kış dönemindeki yoğun yağışlar ve karların erimesiyle eski günlerine kavuştu.

Su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle gün yüzüne çıkan Pusat Cami ve köyün eski yerleşim alanı ise yağışların ardından yeniden sular altında kaldı. Caminin minaresinin sadece bir bölümü görülebiliyor.

Yağışlarla barajdaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA

